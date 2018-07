Trentino disperso sul Monte Cauriol, Ricerche del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza

Connect on Linked in

Un uomo di Panchià di 71 anni è disperso da mercoledì sera sul Monte Cauriol, ritrovata l’auto. La chiamata di emergenza da parte della figlia. Soccorso alpino in azione

NordEst – Soccorso alpino mobilitato da mercoledì in tarda serata sul monte Cauriol, dal Vanoi e dalla Val di Fiemme, con gli uomini della Guardia di Finanza, per la ricerca di un uomo di 71 anni di Panchià, di cui si sono perse le tracce.

L’allarme l’ha dato la figlia in serata, che non ha visto rientrare il padre. Era uscito per un’escursione e l’auto è stata ritrovata nel parcheggio, da dove è partito per la camminata. Un ottimo camminatore, esperto e preparato.

In zona, è intervenuto per un primo sorvolo in serata, l’elicottero di Trentino Emergenza, rientrato però poco prima delle 21, senza alcun avvistamento in quota.

Sono partite così in serata le squadre a piedi del Soccorso alpino, da Caoria nel Vanoi e dalla Val di Fiemme.

Proprio in queste ore stanno cercando l’uomo ai piedi del monte Cauriol.

Giovedì mattina, le ricerche riprenderanno ancora una volta con il supporto dell’elicottero.