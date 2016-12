Trentino: Consiglio approva legge stabilità e bilancio 2017

Risorse per 5,25 miliardi

Trento - Approvata dal Consiglio provinciale di Trento la legge di stabilità della Provincia per il 2017. Il ddl è passato nella tarda serata di ieri con 21 sì e 10 no. Approvato (con 23 sì e 8 no) anche il bilancio di previsione, con emendamenti del presidente della Giunta Ugo Rossi. Le risorse totali per il 2017 ammontano a 5,25 miliardi di euro.

Fra le misure che caratterizzano la legge, l’utilizzo delle agevolazioni Irap per favorire le imprese che incrementano l’occupazione ed un “pacchetto” di interventi mirati in favore delle famiglie e della natalità, in particolare quelle più bisognose, con l’esenzione dell’addizionale Irpef, detrazioni d’imposta per figli a carico e riduzione delle rette dei servizi per la prima infanzia.

Nella manovra di bilancio la Giunta ha accolto emendamenti della minoranza sulla scuola riguardanti il rinvio di un anno dell’istituzione degli ambiti del territorio provinciale e delle due ore curriculari in più nelle elementari.

