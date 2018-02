Trentino Booking, ecco la nuova piattaforma di prenotazione tutta trentina

Connect on Linked in

«Trentino Booking è un sistema di prenotazione online che non vuole essere alternativo o concorrenziale alle piattaforme già esistenti, ma che ha l’obiettivo di promuovere il settore ricettivo trentino da una parte offrendo un servizio flessibile e personalizzato in aggiunta a quelli esistenti, dall’altra aiutando il settore a evolversi nel campo dell’innovazione e del marketing online». Così Enzo Bassetti, vicepresidente UNAT e responsabile del progetto, ha presentato, stamattina, Trentino Booking, la nuova piattaforma degli albergatori trentini promossa in collaborazione con Trentino Holidays, agenzia di viaggi del mondo Unione specializzata nel settore “montagna”

Trento – Il portale www.trentinobooking.com è attivo ufficialmente da qualche giorno. L’iniziativa, alla quale hanno già aderito oltre un centinaio di alberghi, ai quali se ne aggiungeranno altri nei prossimi mesi, rientra in un più articolato progetto legato al tema dell’innovazione su cui UNAT si è concentrata in questo ultimo anno. L’obiettivo è sviluppare ulteriormente l’utilizzo delle nuove tecnologie nella gestione alberghiera a cominciare dai canali di vendita online.

Trentino Booking, grazie al supporto operativo di Trentino Holidays, offrirà ai potenziali turisti un servizio di prenotazione online arricchito dalla possibilità di interagire con una vera e propria agenzia viaggi in grado di corrispondere in maniera puntuale alle varie esigenze di vacanza: l’interazione con una struttura di vendita dall’esperienza ultratrentennale (Trentino Holidays è il tour operator di riferimento per il settore montagna in Trentino) garantisce la possibilità di aggiungere alla semplice prenotazione anche un servizio su misura per le molteplici esigenze di chi sta progettando una vacanza in Trentino.

«Non siamo alternativi – ha spiegato Enzo Bassetti – ai sistemi già esistenti. Sistemi che conosciamo già molto bene e con i quali gli albergatori trentini lavorano ogni giorno. Trentino Booking vuole aggiungere un’opportunità per far conoscere il Trentino soprattutto online, mettendo a disposizione, a chi sta pianificando un viaggio od una vacanza in Trentino, una serie di servizi aggiuntivi che crediamo molto interessanti e che, in queste prime settimane di sperimentazione, hanno ricevuto notevole consenso. Il portale fa parte di un progetto molto più ampio che riguarda anche l’introduzione di sistemi innovativi di vendita all’interno del settore ricettivo trentino».

«Trentino Holidays – spiega il presidente Sebastiano Sontacchi – ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Sia per valorizzare la lunghissima esperienza che abbiamo maturato come tour operator del settore montagna, sia per ampliare la nostra offerta, tradizionalmente rivolta al mondo delle agenzie, anche nel mercato dei consumatori. Possiamo mettere a disposizione del progetto un team qualificato, un call center dedicato e una profonda conoscenza della struttura ricettiva provinciale: ogni anno Trentino Holidays stampa un doppio catalogo sia per l’inverno che per l’estate, distribuito in migliaia di copie presso le agenzie di tutta Italia».

Trentino Booking – aperto anche agli albergatori non associati ad UNAT ed il cui sviluppo tecnico è stato curato da Luca Moschini, consulente destination management & online travel – verrà presentato ai visitatori della prossima Expo Riva Hotel lunedì 5 febbraio, dalle 15 alle 16, nella sala Convegni di Fiere Congressi Riva del Garda. Contestualmente verranno avviate alcune azioni di marketing, in particolare sui social network: dalla pagina Facebook (www.facebook.com/ TrentinoBooking) che ha già totalizzato oltre 14 mila “Mi piace”, fino a specifiche campagne di advertising mirate.

Per avere maggiori informazioni o aderire al portale è sufficiente chiamare Trentino Booking al numero 0461 880442 oppure utilizzare l’email support@trentinobooking.com