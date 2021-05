Trentino Alto Adige verso la zona bianca ancora senza decessi covid. Fugatti al Governo: riequilibrare fornitura vaccini tra Regioni

La Provincia autonoma di Trento, secondo i dati ufficiali del Report vaccini del Governo nazionale, al 27 maggio è penultima in Italia per numero di dosi ricevute da Roma ogni 100.000 abitanti, dopo la Sicilia

Trento/Bolzano – Per il decimo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi attribuibili al Covid 19. Nel certificarlo, il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica anche una ulteriore contrazione del numero di contagi: 36 quelli emersi ieri a fronte di circa 2.700 tamponi analizzati.

Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 3 ulteriori dimissioni ed 1 solo ricovero; il totale al momento è di 34 pazienti, di cui 14 in rianimazione. Nel frattempo il numero delle vaccinazioni fatte da fine dicembre è arrivato a 290.973 mentre quello dei guariti – con i 24 di oggi – è pari a 43.494.

La situazione a Bolzano

Prosegue il buon andamento della pandemia in Alto Adige. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi. I nuovi casi Covid sono 46 (29 tramite l’analisi di 688 tamponi pcr e 17 tramite 6.949 test antigenici).

Stabile il numero dei ricoveri: 14 nei normali reparti e 4 sia in terapia intensiva che nelle cliniche private. 1.548 altoatesini sono in quarantena e il numero dei guariti è salito di 70.

App tamponi in Alto Adige

Si chiama testbuchen.de ed è stata ideata e sviluppata dalla software house di Bressanone Vertical Life, leader nella digitalizzazione dell’arrampicata e composta da un team di trenta persone tutte legate dalla stessa passione per il climbing. La piattaforma web ingloba al suo interno il software NO-Q, già utilizzato lo scorso novembre per le prenotazioni dello screening di massa in Provincia di Bolzano.

Accedendo alla mappa digitale, si potranno visualizzare in tempo reale oltre 1.800 punti test in Europa, tra Italia, Germania, Austria, Maiorca, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, e, tramite una serie di voci che riportano le farmacie convenzionate al sistema, prenotare ora e data dell’appuntamento. Al momento il sistema riesce a gestire circa 300.000 test al giorno, e nelle ore di punta gestisce oltre 20.000 richieste al secondo.

“Siamo lieti di poter fornire un tool molto semplice e veloce, specializzato per la lotta al Covid”, afferma Matthias Polig, ceo di Vertical Life che rispetto al primo semestre 2020 prevede una crescita del 750%. “Specie in Germania il sistema è molto utilizzato e sono diverse le associazioni di farmacisti che hanno voluto implementare NO-Q per la prenotazione dei test. Inoltre, la piattaforma permette di svolgere l’intero processo in maniera ‘paperless’, quindi senza utilizzo di carta, ma solamente in maniera digitale”, spiega l’altoatesino.