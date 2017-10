Trentino Alto Adige, la vittoria del sì in Veneto e Lombardia un passo importante

Connect on Linked in

Responsabilità è la parola simbolo del referendum in Veneto e Lombardia



Trento/Bolzano – “Responsabilità dei cittadini, che si sono recati numerosi alle urne per esprimere il proprio voto e quella che loro stessi hanno voluto dare alle proprie Regioni – commenta il Presidente del Consiglio regionale, Thomas Widmann – Come Presidente del Consiglio regionale, seguirò con attenzione la trattativa con lo Stato dei nostri vicini e mi confronterò con i colleghi di Veneto e Lombardia, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita in settant’anni della nostra Autonomia speciale.

La vittoria inconfutabile del “sì” evidenza come siano stati compresi dai cittadini i vantaggi di politiche che nascono sul territorio per il territorio. I risultati delle consultazioni referendarie sono un passo importante verso la costruzione di uno Stato che sappia valorizzare chi dimostra di sapere amministrare bene e di un’Europa delle Regioni, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale, dove i territori, chiamati ad essere protagonisti delle scelte che li riguardano, contribuiscono, attraverso il proprio impegno, al bene dell’intera collettività”.

“Come trentino-sudtirolese – commenta il vicepresidente Lorenzo Ossanna – non posso che essere soddisfatto del risultato del referendum in Veneto e Lombardia. Sono convinto che anche la nostra stessa speciale Autonomia, che pur si distingue dalle altre per ragioni storiche e per configurazione istituzionale, non può che trarre vantaggio da un sistema che riconosce i meriti dei territori ben amministrati.

Veneto e Lombardia hanno il forte supporto popolare per chiedere allo Stato quello che la Costituzione italiana già prevede, ovvero di dare vita a quel Regionalismo differenziato che io ritengo fondamentale per il benessere dell’intero paese”.