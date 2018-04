Trentino Alto Adige, A marzo prezzi crescono più del resto d’Italia: +1% a Trento e +1,7% a Bolzano

Connect on Linked in

Il Trentino Alto Adige si conferma la regione d’Italia dove i prezzi al dettaglio crescono più velocemente, con un tasso di inflazione pari al +1,4% contro una media nazionale dello 0,8%. Lo afferma il Codacons, commentando i dati Istat e fornendo i dati ufficiali sulle ripercussioni per le famiglie residenti

Trento/Bolzano – Tenendo conto della spesa per consumi dei nuclei familiari che è diversa da regione in regione, in Trentino Alto Adige una famiglia media deve mettere in conto una stangata da +516 euro su base annua a causa dei rincari dei prezzi al dettaglio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Situazione nettamente opposta a quella registrata in Basilicata, dove l’inflazione negativa al -0,1% determina un risparmio sulla spesa pari a quasi 24 euro a famiglia.

Ancora una volta il Trentino Alto Adige guida la classifica del caro-spesa in Italia, a causa di una crescita dei prezzi di beni e servizi assai più sostenuta rispetto al resto d’Italia – prosegue il Codacons – Di seguito le differenze tra le varie regioni in base al tasso di inflazione e agli effetti per le tasche della “famiglia tipo”.

Regione Inflazione maggiore spesa a famiglia su base annua

(dati in euro)

Piemonte 0,9% +281,62 Valle d’Aosta 0,7% +240,44 Liguria 1,2% +329,68 Lombardia 0,9% +328,36 Trentino-Alto Adige 1,4% +516,39 Veneto 0,9% +288,71 Friuli-Venezia Giulia 0,7% +208,24 Emilia-Romagna 1,0% +357,05 Toscana 0,9% +304,71 Umbria 0,8% +216,00 Marche 0,5% +135,82 Lazio 0,9% +282,95 Abruzzo 0,8% +207,26 Campania 0,4% +99,13 Puglia 0,2% +52,11 Basilicata -0,1% -23,77 Calabria 0,7% +142,89 Sicilia 0,8% +180,12 Sardegna 0,6% +153,27 Italia 0,8% +242,34

Fonte: elaborazioni Codacons su dati Istat