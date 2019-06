Trentino Alto Adige, 21 nuove auto alla Polizia sull’A22. Salvini: 113 rinforzi in arrivo

Connect on Linked in

Nuovi agenti e nuovi mezzi in Trentino Alto Adige

Trento – Il ministero dell’interno conferma l’arrivo di 113 donne e uomini in divisa per i presìdi trentini. Sono gli operatori delle Forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province del Trentino Alto Adige.

Presto saranno ancor più rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione. In particolare un contingente interforze di 78 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale.

Di questi 20 a Trento e 58 a Bolzano. Ulteriori 35 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 25 a Trento e 10 a Bolzano.

Nuovi mezzi per la Polizia

Sono stati consegnati, alla presenza del Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Armando Forgione e dei vertici di Autostrada del Brennero SpA, 21 nuovi veicoli con i colori d’istituto per i servizi di vigilanza stradale sull’A22 alle Sottosezioni della Polizia Stradale di Vipiteno e Trento del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige, alla Sottosezione di Verona sud del Compartimento per il Veneto, alla Sottosezione di Modena nord del Compartimento per l’Emilia Romagna ed alla Sezione di Mantova del Compartimento per la Lombardia.

Si tratta di 21 Skoda Superb 2.0 TDI 4×4 che andranno a sostituire altrettanti mezzi in uso alla Polizia Stradale, immatricolati tra il 2013 e il 2015 e giunti al limite del chilometraggio ritenuto congruo.

La cosa non stupisce: nel corso del solo 2018, la Polizia Stradale ha percorso oltre due milioni di chilometri lungo la A22, si legge in una nota della Polizia stradale.