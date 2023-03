Trentino: al volante in stato di ebbrezza, 12 sanzioni nel weekend. Controlli anche sulle piste da sci

Controlli nel fine settimana dei carabinieri

Trento – Nel corso dell’ultimo fine settimana, dodici automobilisti sono stati sanzionati in Trentino dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Gli automobilisti – informa l’arma – sono stati individuati nell’ambito dei controlli per la prevenzione degli incidenti stradali.

Dei dodici sanzionati, cinque automobilisti si erano messi al volante con valori superiori a 1,5 grammi per litro. Il valore più alto è stato rilevato a un 39enne controllato a Predaia con un tasso pari a 2,56 grammi per litro e un 27enne di Borgo Valsugana, con 2,38 grammi per litro.

Controlli anche sulle piste da sci

I Carabinieri sciatori della Stazione di Madonna di Campiglio, sono stati impegnati in 75 soccorsi. Alta velocità o imprudenza le cause maggiori, in tre occasioni, è dovuto intervenire l’elicottero sanitario. Un bambino, nello snowpark, è caduto dopo un salto, sbattendo violentemente la schiena, una donna, all’esterno di un rifugio è caduta riportando delle fratture.

Ma ci sono stati anche tre sciatori fermati e sanzionati in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per loro è scattato il ritiro e la sospensione dello skipass per tre giorni. In quanto alle sanzioni – oltre 40 da inizio stagione – la più pesante ha riguardato uno sciatore che, coinvolto in uno scontro, ha provato a dileguarsi. Venendo però intercettato, ha dovuto pagare 333 euro.