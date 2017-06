Trentino, 80% reati sono stati perseguiti

Connect on Linked in

Cerimonia 203/o anniversario fondazione dell’Arma

Trento – Nell’ultimo anno sono stati perseguiti 11.984 reati su un complessivo provinciale di 14.920, pari al 80% della delittuosità denunciata in provincia. I dati sul Trentino, che riguardano il periodo da giugno 2016 a maggio 2017, sono stati forniti in occasione della cerimonia per il 203/o anniversario della fondazione dell’arma dei carabinieri, al comando provinciale di Trento Il calo del numero dei delitti consumati in provincia, è stato sottolineato, è di oltre il 23%.

Sono stati infatti 11.984 i delitti consumati, di cui 2.903 scoperti. Gli arresti sono stati 386, il 26% in più dell’anno precedente, per un totale di 3.794 persone (+1,85%), di cui il 65% italiani. L’attività dei carabinieri in Trentino hanno compreso 126 conferenze svolte, coinvolgendo 4.528 studenti, genitori e insegnanti, con anche 21 visite di scolaresche nelle caserme.

In breve

Per la caduta di una frana dopo le forti piogge delle ultime ore, è stata disposta la chiusura di una strada nel comune di Ora – La strada conduce all’accesso d’emergenza alla galleria San Daniele lungo la Statale 12 del Brennero La massa di pietre si è abbattuta poco distante da un’abitazione. Non vi sono stati feriti. Sul posto i Carabinieri, il sindaco Roland Pichler ed il geologo di servizio della Provincia. La strada rimarrà chiusa fino a martedì, quando sarà effettuato un sopralluogo con un elicottero.