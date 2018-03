Trentino, 65 milioni per acquisto e ristrutturazione casa

Domande dal 2 maggio anche per facciate nei centri storici

Trento – Dal 2 maggio si potranno presentare le domande per i contributi di acquisto per la prima casa, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica dell’abitazione e per il rifacimento e recupero delle facciate degli edifici nei centri storici. Lo ha deciso la Giunta provinciale di Trento, che ha stanziato 65 milioni di euro: 10 destinati alle detrazioni fiscali, 40 ai centri storici e 15 per l’acquisto della prima casa, per cui si prevedono tra le 800 e le 1000 domande.

Per quanto riguarda l’anticipo delle detrazioni fiscali, il contributo va a copertura degli interessi del mutuo acceso per anticipare le detrazioni. Il cittadino dovrà stipulare un mutuo con gli istituti di credito convenzionati e il contributo provinciale sarà erogato in dieci rate annuali. Si tratta della terza edizione del bando visto il successo riscontrato dai due precedenti anni 2016 e 2017 quando le domande pervenute alla Provincia sono state circa 3.500.

In breve

Acquaspace: la Provincia mette in campo azioni di “accompagnamento” all’azienda impegnata nell’iter giudiziario

Lupo, nel 2017 danni per 9.600 euro – Nel 2017 sono stati risarciti danni provocati dai lupi in Alto Adige per 9.680 euro. Lo riferisce l’Ufficio caccia e pesca della Provincia che ha diffuso i dati sulla situazione della presenza del lupo in provincia di Bolzano. Nel 2017 sono stati identificati 6 diversi esemplari, mentre altri sono stati accertati indirettamente, come uno o due lupi nell’area di Tubre, in Val Monastero. In val d’Ultimo è stato, inoltre, nuovamente rilevato il maschio WBS-M1, che arriva dalla provincia di Brescia, via Trentino e nei mesi estivi si è reso responsabile di alcune predazioni. In alta Val di Non, si è riprodotta la coppia presente da alcuni anni e costituita da M41 (maschio) e WBZ-F1 (femmina). Il branco è composto ora da tre animali. Sull’Alpe di Siusi e in Alta Badia sono stati rilevati la lupa VR-F13 e il maschio WBZ-M001. Ancora, la lupa identificata a Nova Ponente è di origine europea e non italica. Infine, un individuo singolo è stato segnalato nell’area del Renon, di Lana e della Val Senales.

Dorfmann (Svp), Pedaggio al Brennero – Soddisfazione per il rapporto sul pedaggio autostradale per i veicoli pesanti approvato in commissione ambiente è stata espressa dall’eurodeputato Herbert Dorfmann (Svp). “Questa direttiva fa da apripista all’introduzione del pedaggio lungo il corridoio del Brennero” si legge in una nota del parlamentare del Ppe, “solo così si potrà combattere in maniera efficiente il traffico che viene deviato sulle nostre strade da altre rotte di transito”. Il nuovo rapporto modifica la direttiva Eurovignette del 1999 e fa parte del pacchetto sulla mobilità ‘Europa in movimento’. La commissione ambiente del Parlamento si è pronunciata affinché gli stati membri utilizzino gli introiti legati all’utilizzo delle infrastrutture per prevenire i danni all’ambiente e all’uomo e finanziare progetti infrastrutturali alternativi. Il progetto di direttiva prevede inoltre che, in futuro, anche i piccoli veicoli commerciali, come camioncini o veicoli assimilabili, siano soggetti alle regole in materia di pedaggio e tachigrafi.