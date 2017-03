Trentino, primo luglio 2017 doppio evento sportivo tra Primiero e Fiemme: Maratona delle Dolomiti e Red Bull 400

Connect on Linked in

Primiero Dolomiti Marathon è la prima maratona delle Dolomiti, che torna il 1° luglio 2017 a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi con la seconda edizione. Nella vicina Val di Fiemme l’evento sportivo marchiato Red Bull. Per la prima volta in Italia, sabato 1° luglio a Predazzo, la gara breve più dura al mondo

Primiero / Fiemme (Trento) – Si preannuncia un primo luglio di grande sport tra Primiero e Fiemme nel Trentino orientale. Due importanti eventi nello stesso giorno in due valli vicine, richiameranno moltissime persone da tutto il Triveneto e non solo.

La Maratona delle Dolomiti a Primiero

Dopo il grande successo della prima edizione, torna del 2017 la maratona a misura di famiglia. 42K, 26K oppure 6.5K Family Trail. La Primiero Dolomiti Marathon è una gara 100% green e non solo per i paesaggi da favola. I runner sono stati anticipati non da moto ma da bici elettriche, tutte le insegne erano in legno ed è stato limitato l’utilizzo di nylon e di nastri, con i percorsi lasciati puliti dai runners grazie anche ai contenitori allestiti dopo i ristori. Altre informazioni sul sito dell’organizzazione.

PRIMIERO DOLOMITI MARATHON 42 km

Partenza: Villa Welsperg – Val Canali

Percorso: Piereni, Dagnoli, Ronzi, Malga Val di Roda, Col, San Martino di Castrozza, Crel, Lago di Calaita, Valle del Lozen, Sant’Antonio, Gobbera, Via Nova

Arrivo: Fiera di Primiero

SAN MARTINO DI CASTROZZA TRAIL 26 km

Partenza: San Martino di Castrozza

Percorso: Crel, Lago di Calaita, Valle del Lozen, Sant’Antonio, Gobbera, Via Nova

Arrivo: Fiera di Primiero

FAMILY TRAIL 6,5 km

Partenza: Fiera di Primiero

Percorso: Vallombrosa, Sante Caterine, Guastaia, Praert, Molaren, Via Nova

Arrivo: Fiera di Primiero

Red Bull 400 in Val di Fiemme

Per la prima volta in Italia, sabato 1 luglio a Predazzo (Val di Fiemme), la gara breve più dura al mondo con un percorso di 400 metri e il 36% di dislivello. Velocità e resistenza saranno messe a dura prova nel Red Bull 400, la gara breve più ripida al mondo che arriva per la prima volta in Italia sabato 1 luglio allo Stadio del Salto G. Dal Ben(Predazzo, Val di Fiemme). Inserita nel circuito che coinvolge 13 paesi a livello internazionale, la competizione premierà chi riuscirà a raggiungere la vetta del trampolino di salto con gli sci, nel minor tempo possibile: un percorso faticosissimo con un dislivello del 36% in soli 400 metri.

Da sabato 1 aprile sarà possibile iscriversi sul sito ufficiale redbull.com/400valdifiemme in una delle quattro categorie previste: gara individuale uomini, individuale donne, staffetta mista (4×100) e staffetta uomini (4×100).

Tutti i runner iscritti alle categorie uomini, donne e staffetta uomini la mattina stessa dell’evento, saranno chiamati ad affrontare le batterie di qualifica che permetteranno ai 50 migliori di ogni categoria di accedere alle finali del pomeriggio. Prima di Red Bull 400, lo Stadio del Salto di Predazzo a partire dal 1989 ha ospitato innumerevoli gare nazionali e internazionali come le Coppe del Mondo di Salto Speciale e Combinata Nordica, oltre a tre Campionati del Mondo di Sci Nordico (1991, 2003 e 2013).