Trentini sempre più tecnologici: il 75% usa internet

Il 75% dei trentini usa internet e di questi, il 37% si collega alla rete per più un’ora al giorno

Trento – La stragrande maggioranza usa internet per cercare notizie o informazioni e per navigare sui social network. Naturalmente i giovani sono coloro che usano maggiormente questi strumenti digitali, il 94%, mentre il 75% della fascia degli over 65 non li considera minimamente.

Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca “L’uso del web e dei social in Trentino” effettuata per conto del Comitato Provinciale per le Comunicazioni da SWG e presentata a Palazzo Roccabruna a Trento, nel corso di un convegno.