Trentini nel mondo, Armando Maistri è il nuovo presidente

Vittorino Rodaro è il nuovo vice presidente

Trento – Armando Maistri, 67 anni, è il nuovo presidente della Trentini nel mondo: è stato eletto mercoledì pomeriggio nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo, scaturito dall’assemblea del 26 giugno scorso. Il

nome di Maistri, che ha ottenuto l’unanimità dei consensi, è stato proposto da Aldo Degaudenz, che nella sua veste di consigliere anziano ha presieduto la seduta.

Alla vice presidenza è stato eletto Vittorino Rodaro. Gli altri componenti della nuova giunta che rimarrà in carica per il prossimo triennio, sono Helga La Nave, Pio Rizzolli e Paolo Rossi. Nell’assumere la presidenza, Maistri ha affermato di considerare la fiducia che gli è stata accordata come un segno della volontà del consiglio di dare continuità alla storia dell’Associazione, che fin dalla sua fondazione nel 1957 ha sempre saputo rinnovarsi e tenere il passo con i tempi e i loro cambiamenti.

Maistri ha espresso apprezzamento allo staff dell’associazione e al suo direttore, Francesco Bocchetti, per aver saputo dare prova di capacità di adeguamento in questo periodo di pandemia, che ha imposto nuovi modi di lavorare. Al presidente uscente, Alberto Tafner, Maistri ha riconosciuto tenacia, razionalità e lungimiranza nei dodici anni durante i quali ha ricoperto la carica di presidente. La riunione del consiglio direttivo è proseguita fino all’esaurimento dei punti all’ordine del giorno, fra i quali c’era l’accettazione di dodici nuovi soci: Franco Aste (Svizzera), Luca Martinelli (Lussemburgo), Roberrto Brezzo, Carmen vaia, Liliana Vivaldelli, Maria Cristina Barreiro Zas, Maria del Huerto, Alfiero Vivaldelli (Uruguay), Oscar Menapace (Argentina), Maurizio Bassetti (Italia) e i Circoli trentini del Lussemburgo e di Pampa del Infierno (Argentina)

Chi è Armando Maistri

Nato ad Aldeno il 26 giugno 1954. Sposato, ha tre figlie e risiede a Trento. Diplomato geometra, attualmente in pensione, è stato imprenditore nel settore della grafica, dopo aver fondato, nel 1996, l’azienda “A. M. Service”, con sede a Rovereto, ancora in attività. È stato consigliere della Camera di Commercio. Nel 2015 è entrato nella Trentini nel mondo ed ha fatto parte fin da subito della giunta dell’Associazione. Riconfermato consigliere nel 2018, era stato eletto vice presidente.

In breve

Sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 16 luglio quando l’Università di Trento conferirà la laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi, studente UniTrento, morto nell’attentato di Strasburgo del dicembre 2018. Quel traguardo che avrebbe voluto conquistare con lo studio e l’impegno civile, la comunità accademica gli riconoscerà a titolo d’onore.

Per l’occasione sarà a Trento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che fin da subito aveva onorato la figura di Antonio con la sua presenza accanto alla famiglia ad accogliere la salma e durante le esequie solenni celebrate a Trento nel dicembre 2018.