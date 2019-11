Trent’anni in musica per il Coro Vanoi: udienza papale e messa a Roma con il Cardinal Parolin

“La Montanara” in piazza San Pietro e tante emozioni in un viaggio per ricordare i 30 anni di attività del sodalizio

Roma – Il Coro Vanoi ha accompagnato nei giorni scorsi, l’entrata del Papa nella Piazza San Pietro, nel corso dell’udienza generale di mercoledì 30 ottobre. Mentre il Papa effettuava il giro della piazza per il consueto saluto ai pellegrini, il Coro sul sagrato della Basilica, davanti a migliaia di fedeli, ha eseguito alcuni canti classici della tradizone popolare alpina.

Un momento unico, per il coro partito da Canal San Bovo che ha festeggiato con una trasferta romana i 30 anni di attività.

La messa con il cardinal Parolin e i parroci

Poco prima dell’udienza papale, il sodalizio trentino ha animato la santa messa celebrata dal Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, nella cappella della musica in Vaticano, concelebrata dai parroci del Primiero e Vanoi Don Nicola Belli e Don Giuseppe Da Prà con il diacono Alessandro Chiopris.

Nel corso della giornata il coro ha avuto inoltre la possibilità, in via del tutto eccezionale, di esibirsi nella Cappella Paolina, nella Sala Regia e nella Cappella Sistina. La prima, generalmente chiusa al pubblico e luogo di culto privato del Papa, la seconda utilizzata quale salone d’onore nel quale il Papa incontra regnanti e Capi di Stato ed infine la terza è unanimemente riconosciuta come una delle più importanti opere d’arte universali e luogo in cui si svolge il conclave per l’elezione dei papi.

A dicembre evento spettacolo con il Coro

I festeggiamenti del trentennale del Coro Vanoi proseguiranno con la presentazione di uno spettacolo, in programma sabato 14 dicembre alle ore 20.30 a Canal San Bovo.

I servizi in tv sulla trasferta del Coro

