Il treno di Renzi a NordEst: in Friuli e Veneto, tra contestazioni e applausi: prossima settimana in Trentino (VIDEO)

Connect on Linked in

Prosegue il tour del leader DEM anche a NordEst. Mercoledì sera a Conegliano la protesta dei risparmiatori delle banche. Giovedì mattina la visita alla Texa

NordEst – Il Veneto ha accolto Matteo Renzi con le decise contestazioni dei risparmiatori delle banche popolari e di qualche pezzo sparso dei “forconi”. A Conegliano c’erano due cordoni di poliziotti e carabinieri quando il segretario del Pd, è sceso alla stazione accolto da un centinaio di militanti, partito con l’auto alla volta di Belluno. In Stazione a Treviso, una persona è stata allontanata dalla scorta come documenta il video pubblicato su YouReporter.

Renzi a Belluno ha detto: “Mi fa ridere che veniamo contestati io, il Pd e il mio governo. Rivendico che con il decreto abbiamo salvato i correntisti che altrimenti sarebbero rimasti a secco, ma anche la nostra battaglia contro chi doveva vigilare e non l’ha fatto”. Giovedì mattina la giornata di Renzi è iniziata con la visita all’azienda Texa di Monastier.

Giovedì in tarda mattinata a Padova, il leader del PD ha riconfermato il pieno sostegno al sindaco di Padova, Giordani sulla questione del tram. “Il Pd e io personalmente siamo al suo fianco nella rivendicazione del rifinanziamento della linea 2 e 3 del tram. Chi in passato ha buttato via 70 milioni di euro ha fatto male ai cittadini», ha detto nel corso di una tappa del tour del treno Pd all’interporto di Padova, con al fianco il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

Il treno di Renzi a NordEst

Martedì prossimo, Renzi è atteso invece in Trentino Alto Adige, per quella che dovrebbe essere una doppia tappa: la prima a Rovereto, la seconda a Bolzano. Questo almeno quanto hanno anticipato ai vertici del Pd trentino dagli uomini del segretario. L’ultima volta del leader Dem in Trentino fu nel 2015, nella campagna elettorale per le comunali, e la sua maratona di 8 incontri e tre comizi si concluse al Mart di Rovereto.

La visita di Renzi in Friuli

Quasi un'intera giornata in #FVG per il segretario nazionale del Partito Democratico @matteorenzi, a bordo del @trenoPD che lo sta portando in giro per l'Italia. Nessuna indicazione sulle candidature per le prossime regionali pic.twitter.com/jdQ2jSbgMX — Tgr Rai FVG (@TgrRaiFVG) November 8, 2017

In breve

Ostia, botte a troupe Rai. Su Fb: “Hai fatto bene”