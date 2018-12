Treno diretto Trento-Bolzano-Innsbruck

Connect on Linked in

Dal 9 dicembre anche nuovo Italo andata e ritorno Bolzano-Roma

Innsbruck (Austria) – Dal 9 dicembre entreranno in vigore nuovi orari per treni e bus in Trentino Alto Adige. Per la prima volta sarà istituito un treno diretto, andata e ritorno, fra Trento, Bolzano ed Innsbruck, e una treno Italo andata e ritorno Bolzano-Roma. Il treno regionale delle Öbb collegherà ogni giorno, la mattina e la sera, Trento, Bolzano e Innsbruck in entrambe le direzioni.

Di mattina partirà da Trento alle 6.40 e con fermate intermedie a Mezzocorona (ore 6.52), Egna (ore 7.05) e Ora (ore 7.10), arrivo a Bolzano alle 7.28, arrivo a Innsbruck alle ore 9.02. Partenza di sera da Innsbruck alle 21.00, arrivo a Trento alle 23.59.

Ci sarà un nuovo collegamento tra Bolzano e Trento, con partenza da Bolzano nei giorni feriali ad eccezione del sabato alle ore 20.06. Dal 9 dicembre ci sarà un nuovo servizio ferroviario tra Bolzano e Roma, il cambio di orario comporta l’arrivo a Bolzano alle ore 12 e la partenza da Bolzano alle ore 12.41 di un treno Italo andata-ritorno (tranne il martedì e il mercoledì).