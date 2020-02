E’ accaduto mercoledì sera in stazione a Mestre

NordEst – Il treno sarebbe uscito dai binari finendo sulla massicciata, mercoledì in tarda serata. Non risultano esserci persone ferite né ritardi nella circolazione dei treni. L’incidente è avvenuto alle 23 di mercoledì sera.

Il locomotore era in manovra ed è finito dalla sede dei binari ed è finito sulla massicciata. In queste ore sono in corso le operazioni di recupero del locomotore.