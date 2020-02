Tremano i vertici della Cooperazione: CdA decaduto dopo le nuove dimissioni

Sono altri 10 i consiglieri dimessi dopo Spagni

Trento – La crisi era nell’arria da mesi, ma ora si è concretizzata. Il gruppo dei dissidenti fa trapelare l’elenco dei dimissionari.

Si tratta di Italo Monfredini, Paolo Fellin, Serenella Cipriani, Germano Preghenella, Luca Rigotti, Paola Dalsasso, Marina Castaldo, Roberto Simoni, Alberto Carli e Steno Fontanari.

Con i precedenti, portano il totale dei membri dimissionari del cda almeno a quattrodici. In sostanza il numero necessario per far decadere il consiglio – che ricordiamo essere composto da 22 membri più il presidente – e lo stesso presidente e per avviare una nuova fase elettorale, che sarà gestita direttamente dal collegio sindacale.

In breve

