A tre trentini onorificenza al merito da Mattarella

Ci sono anche tre trentini tra le 30 persone che hanno ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza al merito

Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella promozione della cultura, della legalità e per il contrasto alla violenza. Il Presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Uno è Delio Miorandi, originario di Rovereto, residente in Germania, commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. La motivazione è “per l’impegno profuso, nel corso della sua vita, in attività di sostegno all’integrazione della comunità di emigranti italiani in Germania”.

Un altro è Claudio Dutto, 63 anni, di Riva del Garda, “per la generosità con cui ha prestato il suo servizio volontario di odontoiatra per la cura dei bambini e per l’allestimento di un ambulatorio specialistico in Kenya”.

Il terzo è Giovanni Coletti, 58 anni, di Taio, “per il suo prezioso contributo alla costruzione di “Casa Sebastiano”, struttura all’avanguardia per la residenzialità e la riabilitazione delle persone affette da autismo”.