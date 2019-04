Tre anni di FlixBus a Trento: passeggeri raddoppiati, 30 le destinazioni per l’estero

Connect on Linked in

Milano, Orio al Serio e Monaco tra le destinazioni più gettonate. Inaugurati anche i primi bus con portabici

Trento – FlixBus festeggia tre anni a Trento con un bilancio positivo: solo nell’ultimo anno le prenotazioni da e per la città sono raddoppiate, a conferma della crescente popolarità, tra i Trentini, dell’autobus come soluzione di viaggio privilegiata per spostarsi in Italia e all’estero. Un risultato a cui contribuisce, tra le altre cose, il recente consolidamento dei collegamenti con alcuni dei principali centri italiani ed europei, che ha portato a circa 70 il numero di destinazioni raggiungibili dalla città.

La classifica dei trentini

Primeggia Milano, raggiungibile fino a 9 volte al giorno; al secondo posto l’aeroporto di Orio al Serio (collegato fino a 7 volte giorno con tempi di percorrenza a partire da due ore), che dimostra una crescente sensibilità dei passeggeri per forme di mobilità intermodale in cui l’unione di più mezzi collettivi (quali bus e aereo) si sostituisca a quelli privati, a beneficio dell’ambiente. Al terzo posto Monaco di Baviera, in linea con una tendenza che dimostra la crescita d’interesse verso i collegamenti internazionali. In quest’ottica l’operatore ha implementato nel tempo le connessioni con l’estero: a Nizza, Vienna, Innsbruck e Berlino si sono aggiunte, tra le varie, Ratisbona e Praga.

Priorità alla bici

In linea con l’orientamento green e per andare incontro alle esigenze di tutti i passeggeri che amano trascorrere le proprie vacanze all’insegna della sostenibilità, dell’attività sportiva e delle passeggiate in bicicletta, il leader europeo della lunga percorrenza ha inaugurato i primi bus con portabici. Solo della flotta italiana, saranno circa 50 gli autobus equipaggiati che consentiranno di coprire oltre 25 linee con destinazioni nazionali ed internazionali.

Trento è inoltre tra le destinazioni più ambite dai ciclisti. E’ raggiungibile nella formula bus+bici da varie città, quali Firenze, Mantova, Bologna, Modena, Verona e Roma. Un ulteriore servizio offerto ai passeggeri FlixBus per soddisfare le richieste emergenti. Infatti, il rapporto Cicloturismo e cicloturisti in Italia1, ha segnalato come, nel 2018, quasi la metà dei vacanzieri attivi nel nostro Paese abbia fatto un uso frequente della bicicletta.