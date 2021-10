Travolto e ucciso da mezzo agricolo in Alto Adige

Incidente a Casere in Valle Aurina

Bolzano – Un incidente mortale sul lavoro si è verificato mercoledì pomeriggio a Casere, in valle Aurina, dove una persona è stata travolta è uccisa da un mezzo agricolo.

Il medico d’urgenza giunto sul posto con l’elisoccorso Pelikan 2 ha solo potuto costatare la morte. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

In breve

Incendio nella sera di mercoledì 20 ottobre nell’agritur Maso Librar di Montevaccino. Nessuno è rimasto ferito ma il tetto della struttura, nuovissima e costruita in gran parte in legno, è stato gravemente danneggiato. A dare l’allarme intorno alle 21 il proprietario che coi figli è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco volontari di Meano e Cognola anche i permanenti da Trento.