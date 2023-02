Seconda valanga mortale in Alto Adige

Sabato mattina ancora una vittima: è una donna tedesca. Un 30enne della valle Aurina è morto invece dopo essere stato travolto da una slavina venerdì

Bolzano –Ancora una valanga mortale in Alto Adige, dopo la tragedia di venerdì in Valle Aurina. E’ successo sabato mattina intorno alle 11 a Marebbe in località Gran Fanes. A perdere la vita una scialpinista 31 enne di nazionalità tedesca impegnata in un’escursione con una connazionale in Val Badia.

La massa nevosa si è staccata lungo un pendio situato di fronte la casermetta degli alpini, nei pressi del lago di Limo, a 2.200 metri di altitudine. Un gruppo di altri escursionisti dopo aver visto massa nevosa travolgere le scialpiniste è intervenuto riuscendo ad estrarre incolume una delle due donne. Nel frattempo venivano attivati i soccorsi. Sul posto il Soccorso alpino della val Badia e il Sage della Guardia di finanza ma anche gli elicotteri dell’Aiut Alpin Dolomites e il Pelikan 2.

La valanga in valle Aurina

L’uomo, è stato estratto in fin di vita dai soccorritori dopo l’allarme lanciato dai famigliari, preoccupati per il suo mancato ritorno a casa, verso le 19.30 di venerdì. È stato quindi trasportato in gravissime condizione all’ospedale di Brunico dopo essere stato rianimato sul posto ed è stato ricoverato in terapia intensiva, dove è morto sabato mattina. Sempre venerdì, altro soccorso in quota nella zona di Cortina, dove uno scialpinista è sgato travolto da una valanga.

In breve

Grave incidente sabato pomeriggio a Nago Torbole, sulla statale 240 Loppio-Ledro: un 42enne è stato investito da un camion. Sul posto i vigili del fuoco della zona, i sanitari del 118 con l’elicottero e i carabinieri di Riva del Garda. Il ciclista sarebbe stato urtato – per cause in corso di accertamento – dal mezzo pesante durante l’immissione nella rotatoria. L’uomo, di Ala, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento..

Allerta Livello 2 in Alto Adige per un incendio nel bosco sopra l’abitato di Marlengo. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco volontari dal circondario. Le operazioni di spegnimento rese difficili dal forte vento, spiegano i Landesfeuerwehrverband Südtirol sulla loro pagina Facebook.

Alto Adige, cade in acqua mentre pattina sul lago ghiacciato. Un uomo è stato portato in ospedale a Bolzano in stato di ipotermia dopo una caduta nel lago ghiacciato di Monticolo, in Alto Adige.