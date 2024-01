Travolto da un tronco in Trentino: muore operaio di 27 anni

Grad Gavrila, lavorava in un deposito di legname, quando – per cause ancora da accertare – è rimasto schiacciato da un tronco

Trento – Un operaio di 27 anni è morto martedì pomeriggio, in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda nel Comune di Amblar-Don, in Trentino. Il giovane, è rimasto schiacciato da un tronco presumibilmente caduto da un catasta di legname depositato in un cortile di pertinenza della ditta in cui lavorava. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, i vigili del fuoco volontari della zona, gli ispettori dell’Uopsal e i carabinieri della compagnia di Cles.

A dare l’allarme, poco dopo le 17 di martedì 16 gennaio, sono stati i colleghi di lavoro. Oltre ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco di Don, Amblar e Fondo che prima hanno aiutato a liberare il ragazzo e poi si sono dati il cambio nella rianimazione. Massaggio cardiaco che si è protratto a lungo vista anche l’impossibilità di intervento degli elicotteri impegnati in altri soccorsi. Il luogo della tragedia è stato posto sotto sequestro in attesa degli accertamenti di Uopsal, i Carabinieri della stazione di Romeno e dalla sostituto procuratrice Patrizia Foiera, incaricata del caso.