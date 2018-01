Travolta da onda, turista bellunese muore in costiera amalfitana

Connect on Linked in

In tre in mare, una quarta persone si tuffa per salvarli

NordEst – Il mare d’inverno nei primi giorno dell’anno e una tragedia imprevidibile, all’improvviso. Mariangela Calligaro, 55enne di Belluno in vacanza in Costiera Amalfitana, è stata travolta da un’onda che l’ha risucchiata nel mare di Praiano. La donna si trovava in compagnia del marito, Carlo Talamini di 56 anni, e di un’altra coppia di amici, Nicoletta Bressa e Nicola Zeggio, entrambi di 57 anni.

Erano usciti per fare trekking quando sono stati sorpresi dal mare ingrossato. Sono finiti tutti in acqua, trascinati lontano dalla furia dell’onda. Solo uno dei quattro, Nicola Zeggio, è riuscito a non farsi risucchiare in mare.

Si trova all’ospedale di Castiglione di Ravello (Salerno) la salma della turista veneta di 55 anni, morta in Costiera Amalfitana a causa di un’onda che l’ha travolta e risucchiata in mare. La tragedia è avvenuta a Praiano. Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi e i carabinieri della Compagnia di Amalfi.

Si attende il medico legale per un esame esterno del cadavere, per poi decidere se procedere con un eventuale esame autoptico. Al momento del salvataggio le tre persone che erano con la donna sono state ascoltate – seppure informalmente – per una prima ricostruzione dell’accaduto.