Travolta in bici da un’auto a Trento: muore Annamaria Frioli, attivista M5S

La settantenne, consulente del lavoro, è stata operata d’urgenza ma l’intervento è stato purtroppo vano. La dinamica dell’incidente è affidata alla polizia locale. Indagato un ventenne trentino

Trento – Era in condizioni gravissime all’ospedale Santa Chiara di Trento, Annamaria Frioli, 7 anni, dopo i primi soccorsi. Nonostante l’operazione d’urgenza, non ce l’ha fatta. Gravissime le ferite riportate in un’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 20 giugno, dopo le 13.30, in via Maccani a Trento, a poca distanza dal negozio di elettronica Foxel.

La donna era in bicicletta quando una Volkswagen Polo, guidata da un giovane – che procedeva verso il centro – l’ha travolta. Ma i rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia locale che sta facendo luce sulla dinamica dei fatti. Polizia intervenuta insieme ai soccorritori a bordo di ambulanza e auto medica. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c’è stato nulla da fare. Lutto nella famiglia, tra gli amici ma anche nel mondo politico trentino, nel quale Annamaria era molto attiva, in particolare nel gruppo del movimento 5 stelle del Trentino, che la ricorda così, sui social.

In breve

E’ in condizioni gravissime un motociclista di 56 anni che sarebbe uscito autonomamente di strada a Passo Lavazé. E’ stato trasportato in elicottero sempre al Santa Chiara di Trento.