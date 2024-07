Trasporto pubblico, nuovo sciopero tra sabato 6 e domenica 7 luglio 2024

Dalle ore 21.00 di sabato 6 luglio alle ore 21.00 di domenica 7 luglio 2024 i treni lungo la ferrovia del Brennero e della Valsugana possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione

NordEst – Nella giornata di domenica 7 luglio è previsto uno sciopero, indetto dal Sindacato Or.s.a. Trasporti, anche del personale viaggiante e degli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A., che si asterranno dal servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00.

Le corse iniziate prima delle ore 11:00 e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: Servizio Urbano/ funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea; Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario) /Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa. Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle ore 15:00. Si informa che l’ultimo sciopero analogo del sindacato Or.s.a. ha avuto una percentuale di adesione pari al 15% del personale di Trentino Trasporti.

Relativamente al solo personale ferroviario, per il giorno domenica 07 luglio 2024, il Sindacato CUB Trasporti ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore. In tale giornata il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario di Trentino Trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: Servizio Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

