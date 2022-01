Trasporto Luxottica da Primiero ad Agordo: dopo molti mesi di disagi, Rsu chiede chiarezza

La commissione trasporti della RSU Luxottica di Agordo chiede chiarezza sui disservizi degli ultimi giorni per i turnisti che arrivano da Primiero

Primiero/Agordo – Dal 14 gennaio Trentino Trasporti ha soppresso le corse che portano i dipendenti allo stabilimento di Agordo. “In un incontro con Luxottica – dicono i delegati della RSU – abbiamo appreso che la situazione dovrebbe essere temporanea poichè riconducibile alla mancanza di personale per quarantena.

La commissione trasporti ha chiesto che ci siano margini affinchè gli abbonati coinvolti possano vedersi riconosciuto un parziale rimborso o prolungamento della durata dell’abbonamento ma la richiesta verrà valutata nelle prossime settimane“.

Dal 15 di ottobre, data dell’entrata in vigore del green pass, ci sono stati disagi in più occasioni ma la commissione trasporti ha sempre continuato a darsi da fare proponendo soluzioni alle varie problematiche che per il momento non sembrano però essere ancora terminate.