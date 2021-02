Trasferte da Primiero alla Val di Fiemme: attenzione alle fasce orarie di apertura a Forte Buso

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada sul versante di Predazzo, dopo la frana delle scorse settimane

Primiero/Predazzo (Trento) – La strada 50 del Grappa e Passo Rolle sarà quindi aperta e percorribile solo nelle fasce orarie indicate. Fino al prossimo 27 febbraio, è istituito infatti un senso unico alternato in località lago di Forte Buso nel comune di Predazzo, solo nella fasce orarie dalle 6:00 alle 8:00, 12:00 – 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per il transito di soli veicoli di utenti quali lavoratori pendolari, residenti nelle zone limitrofe e ditte di trasporto legname dei schianti conseguenti a VAIA.

Nel Vanoi, sulla strada del passo Brocon, da ricordare invece il cantiere con l’istituzione temporanea di un limite di velocità di 40 km/ora, il divieto di transito ai tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e un senso unico alternato a vista in località Ronco nel Comune di Canal San Bovo.