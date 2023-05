A Padova il cardiochirurgo trentino Gerosa effettua il primo trapianto al mondo con cuore fermo da 20 minuti (VIDEO)

Posted on

Per la difesa del pluralismo dell’informazione NordEst – Duecento testate, 3.000 posti di lavoro di giornalisti, grafici e poligrafici, 300 milioni di copie in meno: se Governo e Parlamento non ripristineranno i contributi per l’editoria 2013 (tagliati retroattivamente a bilanci già chiusi) e 2014 sono questi i numeri del disastro che si abbatterà sull’editoria non […]