Transacqua in festa domenica 9 ottobre con il Vescovo Tisi, per la conclusione dei restauri alla chiesa

Nel 50° del suo ampliamento, una serie di iniziative in paese, alle quali tutti sono invitati

Primiero (Trento) – Sarà una giornata di festa domenica 9 ottobre dalle 10 a Transacqua per la conclusione dei restauri della chiesa, nel 50° del suo ampliamento. La giornata inizierà con il rito della benedizione da parte dell’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi e la solenne santa messa animata dal coro del paese. Un momento atteso da tempo da tutti i residenti.

Ma un grazie speciale è dovuto in particolare al parrocco di Primiero, don Giuseppe Da Pra, che ancora una volta è riuscito a coinvolgere l’intera comunità locale, le associazioni, le amministrazioni, per portare a termine questa importante opera di restauro, in un momento non facile.

La domenica di festa a Transacqua, proseguirà con il pranzo aperto a tutti presso l’hotel “La Perla” con musica e gioco della tombola.

Dopo la messa di lunedì 3 ottobre dedicata a tutti i benefattori, le iniziative proseguono in vista del momento di festa di domenica 9 ottobre. Giovedì 6 ottobre – Transacqua ore 20 don Giuseppe Seppi (già parroco) presenterà il libretto “Transacqua: una chiesa e una canzone”. L’architetto Michele Anderle illustrerà i lavori di restauro dell’arte sacra nella nostra chiesa. L’incontro sarà allietato da interventi musicali con gli allievi della Scuola Musicale di Primiero.

La chiesa di Transacqua anni ’70 (AA.VV.)

Una veduta di Transacqua anni ’50 (AA. VV.)