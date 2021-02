Transacqua in festa domenica 28 febbraio per la benedizione dei battagli delle campane

Il grazie di don Giuseppe Da Pra, parroco di Sopra Pieve, all’intera comunità di Primiero, che si è stretta in questi mesi per raggiungere un importante risultato. Da oggi, ogni rintocco delle campane di Transacqua sarà un richiamo all’unità

Transacqua (Trento) – Domenica 28 febbraio di festa a Transacqua, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Durante la Santa Messa della comunità alle ore 18, si terrà l’attesa benedizione dei quattro battagli forgiati a mano e in un unico pezzo, dopo l’importante intervento sull’antica struttura.

“Si è resa necessaria – spiega don Giuseppe – la realizzazione delle nuove legature, delle nuove piastre sagomate su misura con nuove funi anticaduta. La campana terza del 1870 necessitava infatti di essere girata per evitare crepe. Grazie a tutti coloro che con generosità hanno offerto questi importanti lavori”.

La chiesa di Transacqua

La parrocchiale è dedicata a San Marco Evangelista. Fu edificata nel 1500, riedificata nel 1780, ampliata nel 1863-1878, restaurata e nuovamente ampliata nel 1970. Il primo accenno dell’esistenza di una chiesa a Transacqua si trova tuttavia negli Statuti di Primiero del 1367.

La vecchia chiesa di limitate dimensioni era affrescata: vi spiccava un Calvario, raffigurante la passione e la crocefissione di Cristo. Di quegli affreschi rimangono a testimonianza due minuti frammenti sul fianco del Presbiterio. Di particolare pregio è la settecentesca Via Crucis. Nei secoli scorsi la chiesa possedeva molte altre opere d’arte; purtroppo, l’incuria ed una colpevole disattenzione ne causarono un’irrimediabile perdita. La chiesa spicca per la magnifica posizione e per il suo caratteristico campanile gotico.

“San Marco e Sant’Antonio ricompensino”