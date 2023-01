Tragico weekend sulle strade del Veneto: 6 morti in due incidenti stradali

Nel Padovano, due persone sono state estratte dalle lamiere dagli uomini dei Vigili del Fuoco. Una terza era fuori dall’abitacolo, tutti senza vita per le gravi ferite riportate. A Verona auto finisce nel torrente Alpone: tre morti e un ferito

NordEst – Schianto poco dopo mezzanotte e mezza, nella notte tra domenica e lunedì, lungo la statale 516 Romea, nel Padovano, tra i Comuni di Legnaro e Piove di Sacco. Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono subito intervenuti dopo che era stata segnalata un’auto finita fuori strada. Il bilancio è pesante: tre le persone decedute. I pompieri, accorsi da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto dall’Audi A6 due persone rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato. Purtroppo il medico del Suem 118 ha solo potuto accertare la morte delle due persone all’interno e di una terza, che si trovava fuori dal mezzo. Le vittime sono Martina Pagin, 46 anni di Legnaro, Diego Rampazzo, 46 anni di Sant’Angelo di Piove di Sacco, e Eduard Ndoj, 45 anni di Pontelongo. Viaggiavano sull’Audi di Ndoj.

Il tragico incidente a Verona

L’auto sbanda, da sola ed esce autonomamente di strada. In via Battello Zerpano, nel comune di veronese di Veronella, sull’ultimo ponte del fiume Alpone, che 500 metri più a sud confluice nell’Adige. Un volo di dieci metri e il decesso di tre giovani di origine indiana, tutti tra i 18 e i 19 anni. Le vittime sono: Vishal Klair, 19 anni; i fratelli Amritpal Singh, 18 anni e Balpareet Kaur, 16 anni, residenti in via Borgo Trieste.