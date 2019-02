Tragico schianto in Trentino: muore Devis Battan di 43 anni

Connect on Linked in

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba di domenica in Trentino

Trento – Sulla provinciale 235, all’uscita per Mezzolombardo che porta verso la Val di Non, intorno alle 6, due auto si sono scontrate.

Devis Battan, la vittima era l’ultimo di 5 fratelli, non era sposato e viveva con i genitori a Ton. Da pochi mesi lavorava in una carrozzeria di Mezzolombardo. All’alba stava rientrando a casa.

I sanitari per l’uomo non hanno potuto che constatare il decesso, mentre la donna è stata portata in ospedale. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto accertato dalla Polstrada, attraverso le testimonianze di altri automobilisti, la Panda viaggiava da alcuni chilometri a zig zag. Sarà l’autopsia ora a chiarire le cause che hanno portato allo scontro.

Altro incidente nella notte anche nella zona di Riva del Garda. Una donna è rimasta ferita dopo che con la sua vettura è uscita di strada in località Deva. E’ successo alle 4 e mezza. La donna è stata trasferita a Trento con l’elisoccorso intervenuto con volo notturno.

Le immagini TGR