Tragico schianto tra due auto in Veneto: quattro deceduti vicino a Jesolo

Incidente stradale tra auto: quattro vittime nel veneziano

NordEst – Quattro persone sono morte la notte scorsa in un incidente stradale frontale lungo la statale 14 Triestina. Si tratta di tre donne e un uomo.

Le vittime

La famiglia Ciobanu è di origine romena (nati ad Hălăucești) e viveva a Jesolo. Nell’auto, una Ford Focus c’erano padre, madre e la figlia: papà Francisco (46 anni), mamma Tatiana (40 anni) che era alla guida e la figlia Diana Francesca, 21 anni. La famiglia ha un secondo figlio maschio che non era in auto con loro. Nell’altra auto, una Yaris, Piaser Jyotika, una bella ragazza di 29 anni di orgine indiana, che viveva a Mestre. Originaria di Raighar (Chhattīsgarh, India) ha frequentato l’istituto magistrale Stefanini di Mestre ed era da poco fidanzata, come annunciava su Facebook. Sarebbe stata lei ad invadere la corsia opposte, causando il frontale.

i primi socorsi

L’impatto violentissimo tra le due auto è avvenuto nel comune di Quarto d’Altino, all’altezza dello svincolo di Portegrandi. Si tratta di una strada molto trafficata, soprattutto nelle ore notturne, da parte di giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata.

C’è una terza auto, con i due passeggeri rimasti feriti, che è stata coinvolta nell’incidente avvenuto a Quarto d’Altino dove sono morte quattro persone, tutte residenti nel veneziano. La dinamica dell’incidente, accaduto intorno a mezzanotte, è ancora al vaglio dei carabinieri.