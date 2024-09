Tragico schianto sull’Alemagna a Perarolo: muore il 75enne Vincenzo Martinazzo

Grave incidente stradale sulla statale 51 di Alemagna sul Ponte Cadore, lunedì mattina, 2 settembre, poco dopo le 10

NordEst – Si tratta di un sinistro violento tra un camion Scania, che viaggiava in direzione nord, e tre auto, una Volkswagen Polo, una Opel e un furgone Doblò, che viaggiavano sulla carreggiata opposta in direzione sud. All’interno di una delle vetture, la prima a impattare contro il mezzo pesante, il conducente ha perso la vita mentre il nipote minorenne seduto al suo finaco è rimasto ferito. La vittima è il 75enne di Montebelluna, Vincenzo Martinazzo. Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale.

In breve

San Polo di Piave, schianto in moto: muore una coppia di centauri. Le vittime sono Massimo Bortolato, di Ponte di Piave, morto domenica subito dopo l’incidente e Manola Cucchi di San Donà di Piave, deceduta lunedì all’ospedale.

Cuoco veneziano di 27 anni ucciso da un’auto pirata a Rotterdam. Vittima Gabriele Barbini, 27enne di San Donà di Piave. Stava tornando a casa in bicicletta dopo il turno di lavoro.

Estate intensa per il Soccorso Alpino sulle montagne venete, dovuta al grande afflusso di visitatori. L’incapacità fisica e tecnica degli escursionisti prima causa di intervento, a parità con gli episodi di caduta. Non era mai successo prima. Con le montagne venete meta gettonatissima, l’impreparazione degli escursionisti è tra le prime cause di intervento. I consigli partono dalla consapevolezza: scegliere mete adatte, informarsi, farsi accompagnare da guide alpine e, soprattutto, controllare il meteo.