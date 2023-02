Tragico schianto sulla MeBo a Gargazzone: muore un 32enne, mentre spingeva l’auto in panne

Posted on

A partire dal prossimo 30 giugno, obbligatorio accettare pagamenti superiori ai 30 € anche attraverso le carte di debito NordEst – In altre parole dovranno dotarsi del POS (Point of sale). Per le attività che si stanno attrezzando per attivare questa modalità di pagamento i costi da sostenere non saranno indifferenti. Al netto delle offerte […]