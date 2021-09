Tragico schianto sulla Feltrina: muore Michele Pagnussat, 24 anni di Seren del Grappa

Furgone contro un’utilitaria sulla Feltrina

NordEst – Tragico schianto giovedì pomeriggio verso le 16 a Carpen, comune di Quero Vas, su un tratto vicino a una semicurva della Feltrina: un furgone Jumper e un’utilitaria Hyundai si sono scontrati per cause in corso d’accertamento. Un ragazzo feltrino di 24 anni è morto per le ferite riportate: si tratta di Michele Pagnussat, 24 anni di Seren del Grappa. Un altro giovane che perde la vita in strada, dopo la morte di Sara Candeago che ha lasciato dolore e sgomento nei giorni scorsi, in Cadore e in provincia di Belluno.

In seguito all’incidente di giovedì pomeriggio, all’ospedale con ferite serie è stato ricoverato anche il conducente del furgone, sempre di Seren del Grappa, che viaggiava con un’altra persona rimasta illesa. Il giovane deceduto era alla guida della vettura ed è rimasto incastrato fra le lamiere. Nonostante i soccorsi il medico del Suem ne ha dovuto dichiarare la morte. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico.

Per cause in corso di accertamento, l’automobilista che procedeva verso Quero, per motivi al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, invadendo la corsia opposta, sulla quale transitava il furgone Jumper.