Drammatico incidente sabato sera intorno alle 22 sulla Ss47 della Valsugana

Trento – Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto, due mezzi di sono scontrati.

Si tratta di una Panda e una Punto: a causa dell’impato, un giovane di 21 anni di Trento alla guida della Panda è deceduto.

Sono rimasti invece feriti altri due ragazzi a bordo del secondo mezzo.