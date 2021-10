Tragico schianto nella notte a Sarnonico: muore nell’auto in fiamme

Incidente stradale mortale la corsa notte a Sarnonico, in val di Non: Harminder Singh, 27 anni, di origini indiane, lavorava al kebab del paese. E’ morto nel rogo della sua auto che uscendo di strada in una curva si è schiantata contro un edificio e ha preso fuoco

Sarnonico (Trento) – La vittima è un cittadino indiano di 26 anni residente in paese e dipendente di un ristorante L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte dagli occupanti della casa svegliati dal boato provocato dallo schianto.

Vano è stato l’intervento dei vigili del fuoco volontari della zona e dei sanitari del ‘118’ che non hanno potuto fare niente per salvare l’automobilista. Secondo i primi rilievi condotti dai carabinieri di Cles, si ritiene che l’uomo possa essere morto sul colpo in seguito al violento schianto.

Movimentato episodio la scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale S. Chiara di Trento che ha portato all’arresto di tre persone per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Secondo una prima ricostruzione, due trentenni e un diciottenne, tutti residenti a Trento di cui due pluripregiudicati, in evidente stato di ubriachezza e incuranti degli orari di accesso e visita si sono presentati al pronto soccorso per vedere un parente ricoverato, ma sono stati bloccati dal personale di vigilanza. Da qui è nata una colluttazione. Immediata è stata la richiesta di intervento ai carabinieri, che in breve sono giunti sul posto, riuscendo a immobilizzare uno degli aggressori, mentre gli altri due hanno reagito. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio della Polizia municipale per dare manforte ai militari. Alla fine i tre sono stati arrestati e denunciati anche per interruzione di un pubblico servizio e multati per ubriachezza molesta. Questa mattina i tre verranno sottoposti a giudizio per direttissima.