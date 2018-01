Verona, Tragico schianto aereo, precipita Cessna: perdono la vita Prospero Antonini e Lino Lavarini

Print This Post

Le vittime sono l’istruttore e il suo allievo. Prospero Antonini era, un ex pilota Alitalia con grande esperienza. L’uomo, 69 anni, aveva all’attivo oltre 20 mila ore di volo ed era abilitato anche come istruttore per piloti di Boeing. Mentre l’allievo Lino Lavarini, 61 anni, viveva a Torbe, frazione sempre del comune di Negrar

NordEst – Due persone sono morte nello schianto di un velivolo Cessna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Secondo quanto si è appreso, il velivolo è precipitato all’interno della Tenuta Novare, schiantandosi in un bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma per i due passeggeri non c’era niente da fare. Il velivolo ha preso fuoco nel momento dell’impatto a terra.

E’ da accertare quindi se gli occupanti siano deceduti a causa della violenza dello schianto o a causa dell’incendio. L’impatto è avvenuto in un bosco all’interno della tenuta di proprietà di una nota azienda vinicola della Valpolicella. Il Cessna è caduto in un boschetto, dopo essere decollato da a Boscomantico. Le vittime sono due veronesi, un istruttore di volo di 61 anni e l’allievo, di 69 anni, che doveva rinnovare il brevetto.

Sarà una indagine dell’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) a chiarire le cause del tragico incidente.

Le immagini dal luogo dell’incidente (VVF)

#31gen 1050 #Negrar(VR) precipita e si incendia un aereo da turismo in #Valpolicella: deceduti i due occupanti #vigilidelfuoco spengono l’incendio mettono in sicurezza la zona. In corso il recupero dei due uomini #soccorsiquotidiani @SUEM_Veneto @emergenzavvf pic.twitter.com/BOp7C6XLhr — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) January 31, 2018

L’aeroporto di Boscomantico e l’aeroclub di Verona

L’aeroporto di Boscomantico si trova ad Ovest della città di Verona, a 5 chilometri dal centro città, circondato dal verde e dal bellissimo anfiteatro creato dai Monti Lessini. Con una pista asfaltata lunga 1022 metri (orientamento 08/26) l’aeroporto si adatta perfettamente all’utilizzo turistico e scolastico. La pagina facebook dell’aeroclub di Verona.

