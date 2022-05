Tragico schianto nel Bellunese: muore centauro di Canal San Bovo, grave un anziano

Dolore nel Vanoi per la tragedia nel Bellunese. Un motociclista di Canal San Bovo è deceduto sul colpo nello schianto avvenuto venerdì, verso le 16, a Limana, lungo la Sp 1 all’altezza dell’autovelox dopo la rotatoria

In aggiornamento

NordEst – Secondo una prima ricostruzione, il conducente alla guida di un camioncino blu usciva da uno stop quando si è scontrato con una moto Aprilia che viaggiava da Belluno verso Feltre. Per Luigi Sperandio, 62 anni residente a Canal San Bovo, non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il conducente del motocarro, il 75enne di Limana E.B, trasferito al San Martino in condizioni piuttosto serie.

Inutili i soccorsi per Sperandio che è deceduto all’istante. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Belluno. Dalle prime ricostruzioni della pattuglia dei carabinieri intervenuta, il furgone si stava immettendo sulla Provinciale quando c’è stato l’impatto che ha fatto volare letteralmente il centauro.

Sul posto stava transitando un volontario della Croce rossa che ha subito cercato di portare soccorso al centauro, con un inferimiere. Purtroppo è stato tutto inutile, come l’arrivo dei sanitari, del medico che hanno proseguito a lungo nelle manovre rianimatorie: l’uomo è deceduto.

Dolore nella comunità del Vanoi per l’improvvisa scomparsa di Luigi Sperandio, molto conosciuto in valle. La notizia è arrivata in tarda serata e ha lasciato tutti senza parole.

In aggiornamento