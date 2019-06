Tragico schianto moto camion a Vezzano in Trentino: muore centauro tedesco

Trento – Una persona è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 sulla strada statale 45 bis, la Gardesana occidentale, a Vezzano, nel Comune di Vallelaghi. La vittima è un motociclista tedesco di 68 anni che, stando alle prime informazioni, si sarebbe scontrato contro un camion. Sul posto i sanitari, l’elicottero ed i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

Vincita da 1 milione di euro ad Arco, in Trentino. Il fortunato giocatore, o la fortunata giocatrice, ha acquistato il biglietto vincente di “Million day”, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, diventando così il 63/o milionario dal lancio del gioco. L’ultima vincita è avvenuta martedì 11 giugno presso la ricevitoria della signora Chiara Bortolameotti, in via Santa Caterina 30 ad Arco. I numeri vincenti sono stati: 4; 37; 35; 44 e 55. Fino ad oggi il “Million day” ha distribuito vincite in tutta Italia per un totale di oltre 160 milioni e 482.000 euro, con 19.011 vincite da 1.000 euro.