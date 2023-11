Tragico schianto mortale tra due tir in A22: muore un 49enne rumeno. Mortale anche nel Bellunese

A perdere la vita un camionista 49enne intrappolato nella cabina del mezzo pesante. L’incidente alle 19. Poco prima, alle 16,20, a Bolzano Sud un incidente analogo, con un furgone che si è schiantato contro un tir. Illeso il conducente. Tragico incidente anche nel Bellunese

NordEst – Uno straniero di 49 anni, rimasto intrappolato nella cabina del proprio camion dopo lo schianto con un altro mezzo pesante in Autobrennero poco dopo il casello di Trento nord in direzione Modena. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.00 di venerdì 10 novembre All’origine dell’incidente un tamponamento tra i due camion con il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo apparso subito molto grave. Inutili i tentativi e le manovre salvavita per far arrivare vivo l’uomo in ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco permanenti di Trento, polizia stradale e addetti dell’A22 per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico con lunghe code in direzione sud che si sono formate in seguito all’incidente.

L’altro autista, un 50enne, anche lui rumeno, coinvolto nell’incidente è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Poco prima altro grave incidente, senza feriti, sulla corsia nord dell’A22 a Bolzano Sud. Intorno alle 16:20 un furgone si è schiatanto contro un tir, a grande velocità. Solo ferite lievi per l’autista del mezzo nonostante l’abitacolo sia andato semidistrutto. Chiusa per oltre un’ora la corsia Nord dell’Autobrennero.

Incidenti mortali nel Bellunese

Travolta da un’auto a Belluno, muore in ospedale. «Non andavo forte, non l’ho proprio vista». L’investimento in via Agordo, Zaira Bogo aveva 73 anni. L’uomo che era al volante della Panda scoppia in lacrime. E a Mas di Sedico incidente grave per un ciclista.

E’ deceduta la sacrestana investita a Murle di Pedavena, Ombretta Boselli, 73 anni, si è spenta la sera del 9 novembre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Feltre. Grande dolore per la comunità locale, dove la donna era molto conosciuta, proveniente dal Padovano. Sempre a Feltre, è deceduta l’anziana Maria Fiabane, 82 anni, era stata travolta davanti alla caserma dei carabinieri mentre attraversava in carrozzina. Venerdì 10 novembre, si è tenuto il funerale in duomo.

Fuoristrada finisce nella scarpata del bosco e si ferma a ruote all’aria. Alle 10:20 di venerdì 10 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo una strada silvio pastorale in località Soligon nel comune di La Valle Agordina. Il conducente è rimasto ferito il conducente. L’auto dopo essere uscita di strada si è ribaltata fermandosi rovesciata molti metri sotto il piano stradale. I vigili del fuoco accorsi da Agordo , hanno messo in sicurezza il mezzo assicurandolo a dei punti fissi per poi estrarre il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale.