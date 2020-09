Tragico schianto in volo a Cremona: lutto ad Arco per la morte di Alessandro Tovazzi

Posted on

Prevista per il 4 luglio, è stata annullata dagli organizzatori dell’US Primiero. La pandemia di Coronavirus condiziona gli eventi di massa. Le 42K, 26K e 6,5K (Family Trail) saranno riproposte nel 2021 Primiero (Trento) – Purtroppo le direttive per contenere la diffusione del Coronavirus sono ancora restrittive per quanto riguarda le competizioni, e così gli […]