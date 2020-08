Tragico schianto in Valsugana a Barco di Levico: muore un feltrino, ferita una giovane ventenne

Pesanti disagi al traffico sulla Valsugana in seguito al drammatico incidente

Levico (Trento) – Incidente mortale poco dopo le 14 di mercoledì all’altezza di Barco di Levico. Uno scontro tra un camion e un’auto.

Un morto e una persona ferita, una ragazza di 20 anni, trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento. La vittima, un uomo originario di Feltre, è morta sul colpo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Pesanti anche le conseguenze sul traffico.

In breve

Giudicarie, auto travolge ciclista. Incidente verso le 10.30 nella galleria tra Ponte Arche e Saone, dove una donna altoatesina di 30 anni che stava percorrendo il tratto di strada in bicicletta è stata investita da un’automobile impegnata in un sorpasso vietato. L’automobilista, un uomo della val Rendena, dopo l’investimento ha proseguito la sua corsa fino all’abitato di Ponte Arche da dove ha chiamato il 112. Questa la prima ricostruzione delle forze dell’ordine. La donna, che pedalava insieme al marito, è stata soccorsa sul posto ed elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Bellunese in lutto per la tragica morte di un giovane travolto da alcuni massi. Il dramma di Santa Giustina dove un 15enne ha perso la vita. Stava tuffandosi nel Piave quando è stato travolto da un masso. Guarda il servizio TGR Veneto