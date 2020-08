Tragico schianto in Valsugana a Barco di Levico: muore il noto pasticcere feltrino Roberto Garbuio

A perdere la vita un 62enne di Feltre Roberto Garbuio. La polizia locale dell’Alta Valsugana intervenuta per i rilievi, con il supporto dei carabinieri, ipotizza che l’uomo alla guida di una macchina che viaggiava in direzione Trento provenendo da Borgo Valsugana, possa essere stato colto da malore perché sulla strada non c’è nessun segno di frenata

Levico (Trento) – Incidente mortale poco dopo le 14 di mercoledì all’altezza di Barco di Levico. Uno scontro tra un camion e un’auto. Un morto e una persona ferita, una ragazza di 20 anni, trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Ha perso la vita, Roberto Garbuio, 62 anni di Feltre, deceduto sul colpo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Pesanti anche le conseguenze sul traffico.

Roberto Garbuio (nella foto), 62enne già titolare assieme al fratello della storica pasticceria Garbuio del centro di Feltre. Volto noto nel Bellunese ma anche nel vicino Trentino per la storica attività di famiglia in centro città. “La notizia ci coglie di sorpresa e ci addolora – ha commentato il Sindaco di Feltre, Paolo Perenzin – tutti lo ricordano come imprenditore appassionato e cultore di una tradizione, quella della pasticceria di qualità. La pasticceria Garbuio, che ha condotto per moltI anni con il fratello nella storica sede di via Tezze, ha rappresentato e rappresenta uno dei locali simbolo dell’artigianato e del commercio della città. Esprimo ai familiari a nome mio e di tutta la comunità cittadina profondo cordoglio e dispiacere per la prematura scomparsa di Roberto».

L’azienda Garbuio era passata di mano un anno fa, dopo 137 anni e quattro generazioni, dai primi anni a Fonzaso all’attuale sede di via Tezze aperta al pubblico l’1 giugno 1925.

In breve

Giudicarie, auto travolge ciclista. Incidente verso le 10.30 nella galleria tra Ponte Arche e Saone, dove una donna altoatesina di 30 anni che stava percorrendo il tratto di strada in bicicletta è stata investita da un’automobile impegnata in un sorpasso vietato. L’automobilista, un uomo della val Rendena, dopo l’investimento ha proseguito la sua corsa fino all’abitato di Ponte Arche da dove ha chiamato il 112. Questa la prima ricostruzione delle forze dell’ordine. La donna, che pedalava insieme al marito, è stata soccorsa sul posto ed elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Bellunese in lutto per la tragica morte di un giovane travolto da alcuni massi. Il dramma di Santa Giustina dove un 15enne ha perso la vita. Stava tuffandosi nel Piave quando è stato travolto da un masso. Guarda il servizio TGR Veneto