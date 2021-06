Tragico schianto in Val di Sole, moto contro auto: muore centauro

La vittima è un uomo di Tirano, in provincia di Sondrio, che stava dirigendosi verso casa affrontando il Tonale. Domenica mattina altro grave incidente anche a Nave San Rocco

Trento – Tragico incidente in moto domenica pomeriggio in Val di Sole. Un motociclista di 51 anni è morto in seguito a un violento impatto con un’auto. La dinamica di quanto successo è al vaglio dei carabinieri di Cles. L’incidente è avvenuto all’altezza di Caldes sulla statale del Tonale, tra Malé e il ponte di Mostizzolo. Per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, della provincia di Sondrio, tornava a casa a bordo della sua moto, dopo una domenica passata in Trentino in compagnia di altri centauri, quando tra il ponte di Mostizzolo e Malé, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, morendo sul colpo per l’impatto violento sull’asfalto.

Grave incidente nella mattina di domenica 6 giugno anche sulla strada provinciale 235, all’altezza di Nave San Rocco. A poca distanza dal bivio per Zambana, è avvenuto un frontale tra un’automobile e una moto con targa tedesca, con la carrozzeria di quest’ultima semidistrutta e sbalzata lontano per gli effetti dello schianto, fino a interrompere a sua corsa contro il guardrail. Anche la vettura ha riportato gravi danni. Coinvolta anche un’altra auto.

In breve

Domenica 6 giugno, un ragazzo minorenne di San Gregorio delle Alpi (Belluno) è stato colpito da una forte scossa elettrica toccando un congelatore, mentre si trovava dai nonni. Le cause sono in corso di accertamento. Il minore è stato elitrasportato a Treviso in prognosi riservata.