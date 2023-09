Tragico schianto in Val di Cembra: muore un motociclista tedesco

A Sover, un motociclista germanico è uscito di strada. Inutili i soccorsi

Val di Cembra (Trento) – Sabato pomeriggio 23 settembre, un centauro tedesco è uscito di strada all’altezza di Sover, per cause in corso di accertamento. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112. Immediati i soccorsi, ma non sono bastati per salvare la vita all’uomo. Troppo gravi le ferite riportate. Spetterà ora ai carabinieri di Cavalese ricostruire la dinamica del tragico inicdente in moto. Al momento l’ipotesi è che il centauro sia uscito di strada autonomamente senza coinvolgere altri mezzi.