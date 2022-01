Posted on

Tra tutti i settori l’aumento record di assunzioni è del 20,3% nelle campagne del Nord NordEst – L’ agricoltura fa registrare un incremento record del 6,2 per cento nel numero di occupati, che è dieci volte superiore al valore medio totale di tutti i settori, per un totale di 27mila occupati in piu’ nelle campagne […]