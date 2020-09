Posted on

Attenzione a persone non conosciute che richiedono di poter visionare il contatore elettrico o le bollette delle energia elettrica Primiero (Trento) – Il Gruppo ACSM S.p.A. segnala che in questi giorni ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei suoi clienti i quali informano di essere stati contattati da persone che, con varie motivazioni, spesso spacciandosi anche per dipendenti di […]